Зои Салдана и Шарлотта Генсбур снялись в драме «Риверран»

Шарлотта Генсбур («Моя собака Идиот», «Этуаль»), Зои Салдана («Стражи Галактики», «Аватар») и Вики Крипс («Корсаж», «Три мушкетёра») сыграли главные роли в фильме «Риверран» (Riverrun). Как сообщает Deadline, картина является первым полнометражным художественным фильмом французского визуального художника и документалиста Филиппа Паррено («Зидан: Портрет XXI века»).

Генсбур играет Люси - музыканта, которая постепенно теряет контроль над своим телом и голосом. Ее психиатр, доктор Круз (Сальдана), отправляет ее в клинику в Испании, где она знакомится с Тони (Крипс). То, что начинается как лечение, постепенно превращается в путешествие к неожиданному пониманию себя. Испанская актриса Анхела Молина («Этот смутный объект желания», «Живая плоть») дополняет актерский состав, играя медсестру в клинике.

Дата выхода фильма пока не названа. Кинокомпания Goodfellas планируют представить его на ближайшем Европейском кинорынке.