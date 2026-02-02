Резервация и возвращение Годзиллы: десять лучших сериалов февраля

На носу самый короткий месяц в году, а это означает сразу две вещи — что зима закончится уже совсем скоро и что остается не так много вечеров, которые можно будет провести дома, ссылаясь на метели и сугробы за окном. А пока такая возможность есть, и премьер хватит на любой вкус — от российской вариации «Под куполом» Стивена Кинга и новой экранизации «Повелителя мух» до возвращения культовой «Клиники» и сиквела кайдзю-экшена с Годзиллой и Кинг Конгом. Лучшие сериалы февраля — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Резервация»

Представьте «Под куполом» Стивена Кинга, но в России: аномальная оболочка накрывает несколько кварталов безымянного северного города. Зайти внутрь легко, а вот выбраться наружу невозможно. Общечеловеческие нормы и законы забыты, каждый выживает, как умеет. Полицейский в отставке Сергей самовольно отправляется в новую русскую резервацию, чтобы вытащить с этой мистической территории своих близких. Научно-фантастический триллер основан на романе Станислава Гимадеева «Принцип четности», в главных ролях — Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова. Режиссером выступил Алексей Андрианов («Грозный», «Шпион»).

Премьера — 1 февраля в Kion

«Исчезнувший» / Vanished

Звезда малого экрана Кейли Куоко снова бегает между сидений, но не в самолете, как в «Бортпроводнице», а во французском поезде, из которого только что испарился ее возлюбленный. Вместо запланированного евротрипа героине предстоит распутывать сеть интриг и секретов о человеке, которого она, казалось, знала лучше всех на свете. Режиссером выступил Барнеби Томпсон («Одноклассницы»), в сериале также снялись Сэм Клафлин и Маттиас Швайгхефер.

Премьера — 1 февраля на MGM+

«Встать на ноги»

Гоша Куценко играет бывшего зэка по кличке Старый, который откинулся после 20 лет тюрьмы, а по возвращении на родину узнал, что у него есть дочь с инвалидностью. Проживать с ней его обязывают по закону. Старый пытается поставить семью на ноги, и для этого ему нужно взыскать должок с бывшего подельника, который неплохо поднялся за время его отсутствия. В рамках премьеры драмеди его создатели также запустили большой проект с инклюзивными инициативами, а трейлер сериала доступен в версиях для людей с нарушением слуха и зрения. Помимо Куценко, в сериале сыграли Мила Ершова, Ольга Лерман и Алексей Розин.

Премьера — 5 февраля в Okko

«Повелитель мух» / Lord of the Flies

Легендарный роман Уильяма Голдинга получил новую экранизацию — и не от абы кого, а от одного из шоураннеров нашумевшего «Переходного возраста» Джека Торна. Сюжет «Повелителя мух» хорошо известен: британский самолет терпит над Тихим океаном крушение, в котором выживает лишь группа школьников. Мальчишки оказываются на тропическом острове без надзора взрослых — и очень скоро в группе назревают противоречия и большой конфликт. Режиссером сериала выступил Марк Манден, снимавший британскую «Утопию» и фильмы «Таинственный сад» и «Печать Каина».

Премьера — 8 февраля на BBC One

«Предместье» / The 'Burbs

Американская субурбия, как известно, — место, за сонным фасадом которого кроются невообразимые ужасы, лютые маньяки и страшные тайны. Так, по крайней мере, считает скучающая в декрете Самира, которая принимается следить за странным мужчиной, поселившимся с ней по соседству. Она подозревает, что сосед связан с нераскрытым преступлением. Комедийный детектив с Кеке Палмер и Джеком Уайтхоллом — ремейк одноименного фильма 1989 года с Томом Хэнксом, а сценарист оригинала Дана Олсен значится одним из продюсеров.

Премьера — 8 февраля на Peacock

«История любви» / Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Новый биографический сериал Коннора Хайнса «История любви» планирует каждый сезон посвящать той или иной знаменитой яркой паре и ее драматичным отношениям. Первым на экран отправится роман Джона Ф. Кеннеди-младшего (сына убитого в Далласе президента США) и публицистки Calvin Klein Кэролин Бессетт — они были вместе до конца 1990-х. Разумеется, к антологии Хайнса приложил руку вездесущий мастер этого формата Райан Мерфи («Американская история ужасов», «Американская история преступлений»), выступивший исполнительным продюсером. Главные роли в первом сезоне исполнили Сара Пиджон и Пол Келли.

Премьера — 12 февраля на FX и Hulu

Подвинься, депрессивная «Больница Питт» — на экраны после 16 лет тишины возвращается культовый медицинский ситком, без которого, вероятно, не появилось бы в привычном виде ни «Доктора Хауса», ни отечественных «Интернов». К своим ролям вернутся Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джуди Рейес и Джон МакГинли. Создатель «Клиники» Билл Лоуренс (без которого, в свою очередь, не появилось бы не менее удивительных «Теда Лассо» и «Терапии») принял участие в возрождении сериала как исполнительный продюсер. Шоураннером же стала Асим Батра, ранее работавшая на проекте сценаристкой.

Премьера — 25 февраля на ABC, а на следующий день на Hulu

«Бриджертоны» / Bridgerton

«Бриджертоны», самая популярная костюмная мелодрама Netflix, в четвертом сезоне пострадала от того же шредера, что и финал «Очень странных дел» — в итоге первая половина сезона увидела свет 30 января, а вторая выйдет только в конце февраля. В основу новых серий лег роман Джулии Куин «Предложение джентльмена», а в центре сюжета окажутся отношения бывшего повесы Бенедикта Бриджертона и горничной Софи — в лучших традициях сказки «Золушка».

Премьера — 26 февраля на Netflix

«Серый дом» / The Gray House

Этот сериал о Гражданской войне в США родился из союза сразу нескольких голливудских тяжеловесов — тем удивительнее, что после премьеры на Телевизионном фестивале в Монте-Карло в 2024-м он целых два года пролежал на полке. В продюсерах — Морган Фриман и Кевин Костнер, в режиссерском кресле — снявший все эпизоды Ролан Жоффе (оскароносные «Поля смерти», «Миссия»). Сюжет рассказывает о женщинах с американского Юга, шпионивших для янки. В главных ролях — Мэри-Луиз Паркер, Аметист Дэвис и Дэйзи Хэд.

Премьера — 26 февраля на Amazon Prime Video

«Монарх: Наследие монстров» / Monarch: Legacy of Monsters

После громкой премьеры «Годзиллы против Конга» в 2021-м вселенные двух культовых киномонстров сплелись в смертельной схватке — и в высокобюджетной франшизе, которая в 2023 году обзавелась еще и полноценным сериалом с Куртом Расселом и его сыном Уайаттом в главной роли. Второго сезона пришлось ждать три года. Если что мы еще и помним о «Наследии монстров» после такой паузы, так это, что для подобного зрелища зрителям определенно необходим домашний кинотеатр — такой, чтоб стены тряслись.

Второй сезон выходит 27 февраля на Apple TV+