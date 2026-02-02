Российский кинопром окончательно освоился после ухода голливудских конкурентов, обеспечивая кинотеатры всё большим количеством качественных фильмов. В пятерку лучших кинопремьер февраля по версии BFM-Новосибирск вошли сразу четыре отечественных фильма.

© Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Отечественные кинопроизводители продолжают баловать зрителей качественно снятыми сказками – еще не везде успели уйти из проката январские «Буратино» и «Чебурашка», как им на смену спешит экранизация вечной сказки А. С. Пушкина. Эта картина возглавляет наш ТОП-5, но и остальные участники в нем – достойные фильмы, точно заслуживающие вашего внимания.

– Три девицы под окном пряли поздно вечерком…

Очередную сказку экранизировали на современный манер российские кинопроизводители – с яркими красками и богатыми спецэффектами, потратив на создание целых 700 миллионов рублей! На этот раз нас приглашают погрузиться в знаменитое произведение Александра Сергеевича Пушкина.

Одним темным зимним вечером молодому царю Салтану посчастливилось найти себе царицу родом из простой семьи. Его так впечатлила речь девушки, что он в тот же вечер обвенчался с ней, а двух ее сестер забрал с собой во дворец в качестве прислуги. Однако те проявили коварство, написав отлучившемуся царю, что беременная супруга родила ему «неведому зверушку».

Салтан расстроен, но приказывает подождать до его возвращения. Сестры подменяют царское письмо, в результате мать с сыном запечатывают в деревянную бочку и бросают в океан.

«Король и Шут. Навсегда»

– Стали все забывать, как будто не было никогда такой группы. Где все ее песни?

«Король и шут» – целая Вселенная, созданная из песен, которые Андрей Князев «Князь» заселил героями, а Михаил Горшенёв «Горшок» наполнил музыкой. В феврале на экраны выходит продолжение сериала «Король и Шут», в котором рассказывается о культовой панк-группе.

Действие разворачивается в сказочном мире, описанном в песнях группы «Король и Шут». Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Князя из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира. Антагонистом главных героев стал персонаж песни «Некромант».

Также в картине задействованы песни «Мертвый анархист», «Воспоминания о былой любви», «Проклятый старый дом». Бюджет фильма составил солидные 400 миллионов рублей.

«Красавица»

– А ну-ка ведите меня к главному!

– Главные, товарищ командир, у нас в вольерах.

Военная драма о том, как в тяжелейших условиях человек способен не только не ожесточаться, но и становиться добрее. Как заявил в фильме персонаж Виктора Сухорукова, «человеческий доктор лечит людей, а ветеринар – человечество».

Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоопарке занимает бегемотиха по имени Красавица.

Поначалу старшина воспринимает новую службу как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся работники сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда.

«Кутюр»

– Может, фэшн-бизнес – не мое? Все эти люди, кажется, считают меня уродиной.

История для поклонников стиля, моды и персонально – обладательницы «Оскара» и трех «Золотых глобусов», звездной Анджелины Джоли. Единственная картина в нашей пятерке иностранного производства.

Модный нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах – снять фильм о закулисье самого главного события мировой фэшн-индустрии – Парижской Недели высокой моды.

Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их невероятными жизненными историями, далекими от мира гламура. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения.

«Дополнительное время»

– Мы прибыли из будущего. Ты – Шипачёв Вадим, самый лучший нападающий планеты!

Семейная спортивная комедия с элементами фантастики подойдет любителям хоккея всех возрастов. Старшее поколение найдет здесь, о чем поностальгировать, младшее переживет увлекательное приключение вместе с главными героями и их кумиром. Приветствуется совместный просмотр!

Сводные братья Женька и Тёма недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Тёмы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачёва – будущего звездного хоккеиста и главного кумира Женьки.

Теперь ребята должны успеть помочь Вадиму поверить в себя и следовать мечте до того, как они смогут вернуться в настоящее, чтобы привести свою команду к победе.