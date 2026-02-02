«Горничная» снова возглавила кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред снова возглавила кинопрокат России за уикенд. В прошлую неделю лидерство тоже было у «Горничной».

За минувшие выходные картина собрала 199 млн рублей. На втором месте расположился «Чебурашка 2», которому за уикенд покорились 109 млн рублей. Следом идут «Гренландия 2: Миграция» (95 млн рублей), «Возвращение в Сайлент Хилл» (71,8 млн рублей) и «Левша» (61,4 млн рублей).

«Горничная» — это экранизация бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сначала героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.