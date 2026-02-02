Режиссер Стивен Спилберг получил «Грэмми»

Американский кинорежиссер и продюсер Стивен Спилберг забрал премию «Грэмми» в номинации «Лучший музыкальный фильм». Он спродюсировал документальную кинокартину «Музыка Джона Уильямса». Премия проходила в Лос-Анджелесе в ночь с 1 на 2 февраля.

Фильм посвящен жизни и творческому пути композитора и дирижера, автора музыкального сопровождения к многочисленным фильмам Спилберга.

Это была первая номинация кинорежиссера на «Грэмми». Таким образом Спилберг стал обладателем всех главных премий в области развлечений — «Эмми», «Грэмми», «Оскар», «Тони» — и получил статус EGOT.

