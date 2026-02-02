Четвертая серия «Рыцаря Семи Королевств» выйдет раньше

В HBO сообщили, что из-за проведения Супербоула четвёртый эпизод «Рыцаря Семи Королевств» выйдет не 9 февраля, как задумывалось изначально, а уже 6. То есть серию можно будет увидеть на три дня раньше.

«Рыцарь семи королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Дунка сыграл Питер Клэффи, а роль Эгга исполнил Декстер Сол Анселл. Ранее Джордж Мартин похвалил авторов шоу и назвал его одной из лучших адаптаций своих произведений. Сейчас в HBO уже работают над продолжением сериала, оно выйдет в 2027 году.