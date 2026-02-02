Саундтрек к фильму «Формула-1» получил премию «Грэмми»-2026
Саундтрек к голливудскому фильму «Формула-1» получил премию «Грэмми» в 2026 году: Крис Стэплтон победил в номинации «Лучшее сольное кантри-исполнение» за песню Bad As I Used To Be. Об этом сообщает издание Motorsport.
Всего картина, которая с июня 2025 года собрала более $ 630 млн в мировом прокате, получила три номинации на музыкальную премию. Альбом саундтреков F1 The Album также претендовал в категории «Лучший саундтрек», но уступил сборнику Sinners. Песня Тейт Макрэй Just Keep Watching номинировалась как «Лучшая танцевальная/поп-запись», однако победу одержала Леди Гага с композицией Abracadabra.