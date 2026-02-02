Иэн Маккеллен проговорился о важном событии в фильме «Мстители: Судный день»

Иэн Маккеллен в интервью случайно проговорился про одно важное событие, которое случится в фильме «Мстители: Судный день». Видимо, актёр раскрыл спойлер, поэтому, чтобы его избежать, не читайте текст ниже.

Ниже будут потенциальные спойлеры к фильму!

Маккеллен заявил, что Магнето в этом фильме собственноручно уничтожит Нью-Джерси. Как именно и при каких обстоятельствах это произойдёт, актёр не уточнил, но будто сейчас достаточно одного факта этого, чтобы оценить размах и масштаб событий.

Ох, пожалуй, мне не стоило этого говорить.

Мировая премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря. Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом.