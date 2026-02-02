Психолог назвала пользу изучения искусства

Сначала необходимо развить навыки в гуманитарной сфере, а затем в научной.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая кафедрой истории музыки, советник ректора Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкальный психолог, доктор психологических наук Дина Кирнарская.

«Искусство всё-таки старше науки, не стоит об этом забывать. Поэтому вот этот фундамент мозговой деятельности зарыт именно там. С него всё начинается. Не зря голубую кровь воспитывали, начиная с искусства. То есть сначала аристократические отпрыски изучали танец, музыку, пение, игру на инструментах, и только потом приступали к науке. Вот это правильный порядок, очень продуктивная педагогическая стратегия. Сначала искусство, потом уже всё прочее. Без искусства невозможно преуспеть ни в чём. Искусство — просто хлеб и вода для любой изобретательской деятельности, для любого творчества, хоть научного, хоть какого угодно. Поэтому искусством нужно заниматься всем и всегда».

