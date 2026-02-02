Второй эпизод сериала «Метод Тутберидзе» выйдет на этой неделе

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер второго эпизода сериала «Метод Тутберидзе». Документальное шоу вернётся уже 4 февраля, спустя два месяца после запуска проекта.

Проект посвящён Этери Тутберидзе, одному из самых влиятельных тренеров в мировом фигурном катании, и её школе, воспитавшей не одно поколение чемпионов. Сериал предоставит зрителям доступ к закрытым тренировкам, процессу отработки сложнейших элементов и внутренней динамике взаимоотношений между тренером и спортсменами. Особое внимание авторы уделили методике подготовки, дисциплине и человеческим историям за кулисами громких побед.

В проекте поучаствовали Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Пётр Гуменник, Евгений Семененко и другие фигуристы. Следующий эпизод выйдет через месяц, 15 марта.