Сборы третьей части «Аватара» достигли $1,4 млрд

2 февраля сборы фильма «Аватар: Пламя и пепел» достигли отметки в $ 1,4 млрд. Фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона постепенно завершает своё выступление в прокате, собирая с каждой неделей всё меньше и меньше в США и других странах.

Как ранее отмечали аналитики, третья часть выдыхается быстрее предыдущих фильмов. Общая касса «Пламя и пепла» составит около $ 1,5 млрд — это почти в два раза меньше оригинального «Аватара» и в полтора раза меньше «Пути воды». Впрочем, ситуация может измениться благодаря Китаю, где в середине февраля ожидается праздничная неделя в честь Китайского нового года.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).