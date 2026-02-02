Хоррор «На помощь!» Сэма Рэйми выйдет в кинотеатрах России 5 февраля

28 января состоялась премьера фильма ужасов «На помощь!» — новой работы Сэма Рэйми, режиссёра «Человека-паука» с Тоби Магуайром и «Доктора Стрэнджа 2». Картина не добралась до России официально из-за ухода 20th Century Studios из России, однако отечественные кинотеатры уже анонсировали дату показа ленты в стране.

Так, хоррор доберётся до России уже 5 февраля — спустя восемь дней после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. Некоторые киносети начнут показы в субботу, 7-го числа.

«На помощь!» рассказывает, как двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее. Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Деннис Хейсберт («Тринадцатый этаж»).