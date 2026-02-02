$75.7390.47

Вышел русский трейлер фильма «Наследник» с Гленом Пауэллом — выход 5 марта

Чемпионат.com

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма «Наследник». Драматический триллер официально выйдет в России уже 5 марта, спустя неделю после запуска во всём мире.

Вышел русский трейлер фильма «Наследник» с Гленом Пауэллом
© Чемпионат.com

Будущая лента расскажет историю мужчины средних лет, который становится наследником многомиллиардного состояния. Он сразу же понимает, что должен бороться за своё наследие до самого конца, сражаясь с богатыми родственниками.

Главные роли в ленте сыграли Глен Пауэлл («Бегущий человек») и Маргарет Куолли («Субстанция»). Режиссёром выступил Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).