Вышел русский трейлер фильма «Наследник» с Гленом Пауэллом

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма «Наследник». Драматический триллер официально выйдет в России уже 5 марта, спустя неделю после запуска во всём мире.

Будущая лента расскажет историю мужчины средних лет, который становится наследником многомиллиардного состояния. Он сразу же понимает, что должен бороться за своё наследие до самого конца, сражаясь с богатыми родственниками.

Главные роли в ленте сыграли Глен Пауэлл («Бегущий человек») и Маргарет Куолли («Субстанция»). Режиссёром выступил Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).