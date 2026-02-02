Вышел тизер-трейлер приключенческого фэнтези «Как Иван в сказку попал»

Сегодня вышел тизер-трейлер сказочного фильма-приключения "Как Иван в сказку попал" режиссера Алексея Нужного. За картиной стоят "Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова", кинокомпания "Централ Партнершип" и телеканала "Россия". Лента сделана при поддержке Фонда кино.

Это сказка о том, как жил да был мальчик Иван Добрынин, который не любил русские сказки и не верил в них. До того момента, пока случайно не попал в волшебный сундук…

Чтобы вернуться домой из мира русских сказок, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг.

В главных ролях - Мария Аронова (Матушка Печка), Илья Виногорский (Царевич), Ирина Горбачева (Яблонька), Санта Нужная (Аленушка), певица Пелагея (Кисельная Река), Мирон Проворов (Иван).

Зрителей ждет встреча и с другими персонажами русских сказок: Царевной-лягушкой, Колобком, Бабой-ягой, Кощеем, Лихом одноглазым, Идолищем Поганым, Змеем Горынычем.

Алексей Нужный (он не только режиссер, но и один из авторов сценария) рассказывает: "В последнее время я часто слышу от зрителей: "Почему режиссеры переснимают все старые сказки? Когда уже придумают что-то новое, свое? И вообще - где новые сказки?". Наше кино "Как Иван в сказку попал" - это как раз свое, новое, с опорой на дорогое и любимое. Мы собрали все лучшие русские сказки и самых важных сказочных героев и закрутили их вокруг современного подростка! И получилось кино о высокой значимости русской культуры в нашей жизни, о силе родовой памяти, о тех сказаниях, которые мы забываем. Сегодня эта тема кажется мне актуальной. Надеюсь, она вызовет и у зрителя подлинный интерес. А еще там внутри сюжета такой необычный сценарный ход, который перевернет ваше представление о привычных сказках. Пусть это будет сюрпризом. Мы приглашаем наших зрителей в кино и обещаем их удивить!"

Фильм "Как Иван в сказку попал" выйдет в прокат 17 сентября 2026 года.