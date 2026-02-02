Авторы «Шикимори» рассказали, когда аниме-сайт разблокируют в России

Представители русскоязычной аниме-энциклопедии «Шикимори» сообщили, что вскоре сайт будет разблокирован в России. Поводом для ограничений стало изображение в комментариях.

Блок мы получили за одну картинку в комментариях, которую уже удалили. Ждём, когда РКН отреагирует на этот факт и снимет блокировку.

Авторы сайта отметили, что теперь усилят модерацию форума и комментариев. При этом об удалении каких-то тайтлов с «Шикимори» речи не идёт.

Портал с информацией про аниме и мангу «Шикимори» недоступен в России с 27 января. Тогда в реестре запрещённых материалов Роскомнадзора появились три упоминания ресурса.