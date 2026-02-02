На кинопремию «Герои большой страны» заявили более 500 проектов

Более 500 проектов поданы на участие в Национальной кинопремии "Герои большой страны", которая пройдет 11-12 февраля в Национальном центре "Россия" в Москве. Об этом рассказал генеральный продюсер премии Михаил Чурбанов в пресс-центре ТАСС.

"На кинопремию было заявлено 532 проекта. В шорт-лист на основе научно-интегративного подхода по критериям "индустриального качества" и "17 ценностей - образ героя" были отобраны 55 фильмов и сериалов. 11-12 февраля в Национальном центре "Россия" состоится Национальная кинопремия "Герои большой страны", объединяющая научно-деловую программу форума кинопремии и торжественную церемонию награждения", - отметил Чурбанов.

В рамках форума запланированы обсуждения роли кино как инструмента социального проектирования, влияния аудиовизуального контента на формирование ценностей, а также результатов исследований проектов - участников кинопремии. В дискуссиях примут участие представители киноиндустрии, органов власти, экспертного сообщества, бизнеса и молодежных организаций. Также состоится заседание межведомственного межотраслевого совета кинопремии.

Премия объединит научно-деловую программу форума и торжественную церемонию награждения. Победителей определит жюри с учетом оценки восприятия и влияния проектов на молодежную аудиторию. Награды будут вручены в 19 номинациях, также будет выбран лучший кинопроект. Миссия премии заключается в поддержке фильмов и сериалов о реальных людях и их поступках - о тех, кто своим трудом, ответственностью и преданностью делу формирует настоящее и будущее страны.