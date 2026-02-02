$77.0291.25

Большой трейлер фильма «Майкл» про Майкла Джексона — премьера 24 апреля

Чемпионат.com

Кинокомпания Universal Pictures представила большой трейлер фильма «Майкл». Биографическая картина про знаменитого поп-певца выйдет в мировой прокат уже 24 апреля.

Готовится к мировому прокату фильм про Майкла Джексона
© Чемпионат.com

Видео по теме от RUTUBE

Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».