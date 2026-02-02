Сокуров прокомментировал свое исключение из Совета по развитию кинематографии

Народный артист РФ, режиссёр Александр Сокуров заявил, что ничего не знает о деятельности Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, решение премьер-министра РФ Михаила Мишустин об исключениии является правильным - глава кабмина провёл ротацию и ввёл в Совет «людей более представительных и более авторитетных».

«Но также я должен сказать, что я ничего не знаю о деятельности этой комиссии: я никогда не принимал в ней участие», - заключил режиссёр.

Ранее Мишустин исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии Сокурова, а также главу Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву, экс-советника президента по культуре Владимира Толстого и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».