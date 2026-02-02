«Момент» с Charli XCX и Александром Скарсгардом выйдет в России

Фильм "Момент" - это сатирическая драма о реальной поп-звезде и ее реальном туре, но большинство событий в нем вымышлены. Лента, что рассказывает о суперзвезде, которая готовится к мировому туру, - это художественное продолжение культового альбома Brat (две премии "Грэмми") и эпохи brat summer, которая стала глобальным культурным феноменом и сделала Charli XCX ключевой фигурой мировой поп-сцены.

Премьера ленты состоялась на американском кинофестивале Sundance. А сегодня стало известно, что фильм купили для российского проката. В кинотеатрах он появится уже этой весной. Дату вскоре сообщат.

Прокатчики представляют фильм так:

"Интимный, саркастичный и абсолютно отбитый взгляд на изнанку славы, где грань между поп-иконой и реальным человеком стирается под вспышками камер".

Оригинальная идея фильма принадлежит Charli XCX. Она также стала продюсером картины и сыграла, по собственному выражению, "адскую версию самой себя". В роли главного злодея - один из самых обсуждаемых актеров последних лет Александр Скарсгард ("Тарзан. Легенда", "Меланхолия", "Большая маленькая ложь"). Критики называют его работу в "Моменте" выдающейся:

"Александр Скарсгард явно кайфовал от этой роли и затмил всех остальных", - пишет издание The Washington Post.

Одним из самых заметных камео фильма стало появление Кайли Дженнер, которая, как и Charli XCX, играет вымышленную версию самой себя. Кайли активно участвует в промо-кампании "Момента", что заметно усиливает интерес к фильму.

В кадре также появляются: Розанна Аркетт, знаменитая американская актриса, режиссер и продюсер ("Презумпция невиновности", "Криминальное чтиво"), Рэйчел Сеннотт, известная по сериалам "Кумир" и "Я люблю Лос-Анджелес", и Хейли Гейтс ("Марти Великолепный", "Твин Пикс"). Ее фильм "Атропия" в 2025 году получил главный приз фестиваля Sundance.

Кстати

Международная премьера "Момента" пройдет в рамках программы "Панорама" 76-го Берлинского кинофестиваля. Rolling Stone включил "Момент" в топ-50 самых ожидаемых фильмов 2026 года наряду с такими картинами, как "Одиссея", "Дюна: Часть третья" и "Супергерл".