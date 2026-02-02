Что нужно знать о сериале «Очень странные дела. Истории из 85-го»

31 декабря на Netflix вышла финальная серия «Очень странных дел» («ОСД») — одного из самых успешных проектов последних лет. К счастью для поклонников сериала, у них скоро будет возможность вновь встретиться с любимыми героями в спин-оффе под названием «Очень странные дела. Истории из 85-го». Продолжение выйдет в анимационном формате. Все, что известно о грядущем проекте, — в материале «Ленты.ру».

«Очень странные дела. Истории из 85-го»: главное о сериале

Дата выхода: 2026 год

Оригинальное название: Stranger Things: Tales from the '85

Жанр: анимационный фэнтезийный триллер

Шоураннер: Эрик Роблз

Продюсеры: Мэтт и Росс Дафферы, Дэн Коэн, Шон Леви, Эрик Роблз

Актеры озвучивания: Бретт Гипсон, Лука Диас, Бруклин Дэйви Норстедт, Брэкстон Куинни, Илайша Уильямс, Бен Плессала, Джоли Хоанг-Раппапорт, Одесса Эзайон, Джанин Гарофало, Лу Даймонд Филлипс

«Очень странные дела. Истории из 85-го» — это анимационный спин-офф сериала «Очень странные дела» и первый мультсериал во вселенной франшизы. К его созданию причастны авторы оригинального сериала, братья Мэтт и Росс Дафферы, поэтому предполагаем, что зрителей ждут новые монстры и мистические загадки.

Дата выхода

Премьера сериала «Очень странные дела. Истории из 85-го» запланирована на 2026 год. Точная дата релиза пока не объявлена, но тизер и первые кадры Netflix представил 6 ноября 2025 года.

Это символическая дата для вселенной «ОСД» — по сюжету, именно в этот день главная героиня Одиннадцать установила контакт с монстром-гуманоидом Демогоргоном и создала параллельное измерение Изнанку.

Сюжет

События спин-оффа хронологически развернутся между 2-м и 3-м сезонами; временем действий станет зима 1985 года. Главным героям здесь — около 14 лет.

Подростки, которые живут в вымышленном американском городке Хоукинс, — Майк, Уилл, Дастин, Лукас и Макс, а также девочка по имени Одиннадцать — опять столкнутся с паранормальными тайнами и новыми угрозами, которые исходят от Изнанки, потустороннего мира, внешне напоминающего реальный, но населенного монстрами.

Также в сериале появится новый персонаж — розоволосая девочка Никки Бакстер, которая обладает редким техническим складом ума и умеет конструировать и чинить сложные электронные устройства. Как сценаристы впишут ее в общую канву «ОСД», пока непонятно.

Производство и визуальный стиль

Проект был анонсирован в апреле 2025 года и стал частью стратегии Netflix по расширению франшизы на фоне приближающегося финала основного шоу. Шоураннером сериала назначили Эрика Роблза; исполнительными продюсерами — Мэтта и Росса Дафферов, а также Шона Леви, Дэна Коэна и Хилари Ливитт.

Основная особенность спин-оффа — его визуальный стиль, отличающийся от оригинального сериала, но сохраняющий общую атмосферу «ОСД». «Очень странные дела. Истории из 85-го» сняты в формате CGI-анимации, эстетически напоминающей субботние мультфильмы 80-х.

Субботние утренние мультики — это американская традиция, актуальная для 1960-1990-х годов прошлого века. В 80-е по телевизору транслировали такие проекты, как «Настоящие охотники за привидениями», «Скуби-Ду», «Хи-Мен и властелины вселенной».

Кроме того, ожидается, что новый сериал будет также похож и на современные проекты — «Человек-паук: через вселенные» и «Аркейн».

За создание анимации отвечала сиднейская компания Flying Bark Productions, а дизайн новых монстров разрабатывал Карлос Уанте, работавший над фильмом «Прометей» и мультфильмом «Инопланетянин».

Другие проекты по мотивам «Очень странных дел»

Официально Netflix пока не анонсировал другие проекты, но братья Дафферы определенно не хотят прощаться с Хоукинсом.

«Есть еще много историй об "Очень странных делах", которые мы хотим рассказать, и они находятся в разработке», — сказал Мэтт Даффер на пресс-конференции «Next on Netflix». — Пока еще рано говорить об этом, но мы глубоко вовлечены в каждый проект — для нас очень важно, чтобы все, что относится к "ОСД", было высочайшего качества и не повторялось. А еще оно должно быть потрясающим. Или нам нужно считать его потрясающим. И у нас в разработке много такого».

Cериал «Очень странные дела»: что нужно знать

При создании сериала братья Дафферы вдохновлялись культовыми фильмами и книгами 1980-х — в частности, творчеством кинорежиссеров Стивена Спилберга и Дэвида Линча, «Короля ужасов» Стивена Кинга. Идея с теориями заговора и тайными экспериментами, о которых молчит правительство, возникла из воспоминаний о холодной войне между СССР и США. Большое внимание в сериале также было уделено историям взросления героев и их отношениям с родителями и друзьями.

Жанр

«Очень странные дела» — популярный сериал Netflix, который вышел в 2016 году и совместил в себе сразу несколько жанров:

научную фантастику;

детектив;

хоррор;

мелодраму.

Финальный, пятый сезон вышел в конце 2025 года.

Сюжет

Действие сериала начинается в 1983 году, с пропажи одиннадцатилетнего мальчика Уилла. Он попадает в другое измерение, так называемую Изнанку, где творятся страшные вещи и живут монстры, которые могут захватить и мир людей. Друзья Уилла — Майк, Лукас и Дастин — с помощью девочки со сверхспособностями по прозвищу Одиннадцать пытаются помочь Уиллу, а заодно спасти свой родной город Хоукинс.

В каждом сезоне подростков ждут новые вызовы, а главный антагонист по имени Векна, управляющий монстрами, становится все сильнее. Бороться со злом ребятам помогают их новые друзья: скейтбордистка Максин, старшеклассники Робин и Стив, а также шериф Джим Хоппер и мать Уилла — Джойс. Финальная битва разворачивается в последнем сезоне.

Главные герои

Одиннадцать — девочка со сверхспособностями, из которой ученый Бреннер хотел создать биологическое оружие. После побега из лаборатории Хоукинса присоединилась к компании Майка, Уилла, Дастина и Лукаса.

Майк — мальчик из города Хоукинс, который живет с родителями и двумя сестрами. Первым проникается симпатией к Одиннадцать.

Уилл — лучший друг Майка и герой, который ближе всего знаком с Изнанкой.

Дастин — друг Майка и Уилла, хорошо разбирается в электронике и физике.

Лукас — друг Майка, Уилла и Дастина. Главный скептик в компании. Поначалу не доверяет Одиннадцать, но потом принимает ее в компанию.

Максин (Макс) — новая ученица в школе Хоукинса, которая сначала держится особняком, но в итоге сближается с компанией.

Джим Хоппер — начальник отдела полиции Хоукинса. Страдает от проблем с алкоголем после семейной трагедии; помогает детям бороться с монстрами из Изнанки.

Отзывы

С первого сезона «Очень странные дела» получили почти единодушное одобрение критиков и зрителей.

Самый высокий рейтинг на Rotten Tomatoes (97 процентов) до сих пор удерживает дебютный сезон, однако последующие также получили высокие оценки.

Второй сезон (94 процента) критики похвалили за развитие характеров персонажей и более плотную драматургию.

Третий (89 процентов) — за новый визуальный стиль, юмор и интересную динамику отношений между героями.

Четвертый сезон (90 процентов) стал самым мрачным и масштабным за всю историю сериала. Обозреватели отмечали усложнение структуры, хронометраж почти кинематографического масштаба и явный уклон в телесный хоррор, что сделало сезон подготовительным — к финалу.

Пятый сезон был принят прохладнее остальных (83 процента).

«Очень странные дела» регулярно попадал в списки лучших сериалов десятилетия и XXI века: The Guardian и Empire включили его в число главных шоу 2016 года, а в опросе BBC Culture сериал вошел в сотню величайших телевизионных проектов нового века.