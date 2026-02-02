Хоррор «Ловушка для кролика» с Девом Пателем выйдет в России

Новый локализованный тизер-трейлер и новую дату российского проката фильма «Ловушка для кролика» (Rabbit Trap) обнародовала 2 февраля 2026 года кинокомпания «Про:взгляд». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в мистическом фолк-хорроре режиссера и сценариста Брина Чейни исполнили Дев Патель, Рози Макьюен, Джейд Крут и Николас Сэмпсон. Одним из продюсеров стал Элайджа Вуд.

© Кадр из фильма

Дафна и Дарси — пара молодых музыкантов, сбежавших из Лондона в заброшенный дом посреди валлийских лесов, - сообщается в синопсисе. - Собирая для нового альбома звуки природы, они случайно записывают потусторонний шум. Вскоре на пороге их дома появляется ребёнок без имени и прошлого, который хочет стать частью их семьи. Любой ценой.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2025 году. Российская премьера прошла в рамках «НСТ Хоррор Фест», где картина открыла программу и получила приз жюри.

<img class="" src=""/>

В российский прокат «Ловушка для кролика» выйдет 19 февраля.