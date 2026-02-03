Опубликован новый постер фильма ужасов «Крик 7»

Paramount Pictures опубликовала новый постер фильма ужасов «Крик 7», на котором красуется главная звезда франшизы Нив Кэмпбелл. Она вновь сыграла Сидни Прескотт.

© Чемпионат.com

Постер «Крика 7»

© Paramount Pictures

Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика».

Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). В проект также вернулся исполнитель злодея из первого фильма Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).