Опубликован новый постер фильма ужасов «Крик 7»

Нив Кэмпбелл — на новом постере фильма ужасов «Крик 7»
Paramount Pictures опубликовала новый постер фильма ужасов «Крик 7», на котором красуется главная звезда франшизы Нив Кэмпбелл. Она вновь сыграла Сидни Прескотт.
Постер «Крика 7»
© Paramount Pictures
Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика».
Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). В проект также вернулся исполнитель злодея из первого фильма Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).