Кто сыграет в новом фильме режиссера Нэнси Майерс

По данным Variety, мощный актёрский состав в лице Пенелопы Крус, Кирана Калкина, Джуда Лоу, Эммы Макки и Оуэна Уилсона сыграют в новом фильме культового режиссёра Нэнси Майерс. Она сняла, к примеру, «Чего хотят женщины» и «Отпуск по обмену».

Подробности сюжета держатся в секрете, хотя ранее сообщалось, что этот проект будет романтической комедией Paris Paramount про любовь между сценаристкой и продюсером. Но некоторые СМИ отмечают, что это описание не имеет ничего общего с актуальной картиной Майерс.

Фильм выпустят в зарубежный прокат 25 декабря 2027 года, а съёмки стартуют уже в мае этого года.