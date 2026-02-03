Стартовала работа над озвучкой персонажа для «Холодного сердца 3»

Джош Гад, озвучивший снеговичка Олафа в двух первых частях мультфильма «Холодное сердце», рассказал, что уже приступает к работе над триквелом. То есть озвучка персонажа уже пишется.

© Чемпионат.com

Джош Гад и другие

© Соцсети

В третьей части анимационной серии королева Анна готовится к своей свадьбе в Эренделле. Вместе с Эльзой ей предстоит отправиться в новое волшебное путешествие, где им предстоит пройти неизведанные испытания. Ситуация усложняется, ведь главы королевства готовятся к появлению нового члена семьи.

Премьера «Холодного сердца 3» состоится 24 ноября 2027 года. Первая часть популярной серии вышла в 2013-м, а сиквел — в 2019 году. Оба мультфильма заработали свыше $ 1 млрд и входят в топ-5 самых успешных анимационных картин в истории.