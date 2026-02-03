«Малоудобный» гений: как Эдуард Володарский создавал шедевры советского кино

Писателя и драматурга Эдуарда Володарского называли «сценарист номер один. 85 лет исполнилось со дня его рождения. По его сценариям снято более 80 фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кино. «Свой среди чужих, чужой среди своих, «Проверка на дорогах, «Мой друг Иван Лапшин. Корреспондент «МИР 24 Роман Паршинцев узнал о непростой судьбе автора.

Книга одного из самых читаемых писателей в советском союзе Джека Лондона «Мартин Иден для парнишки из замоскворецкой шпаны Эдика, а тогда еще Феди Володарского, стала настоящей творческой библией. Ведь она о простом суровом моряке, который стал писателем. А еще о том, что настоящий художник всегда одинок, а слава не приносит счастья. То есть про него самого.

Книгу Володарский перечитывал всю жизнь. Он вообще с детства был запойный читатель. В старших классах сам начал писать. Книги не дали ему пойти неверной дорогой. Пьянство, драки, поножовщина. За хулиганство он несколько месяцев был под следствием. Позже этот опыт ляжет в автобиографический сценарий к фильму «Прощай шпана замоскворецкая.

Работает бок о бок с бывшими уголовниками. Суровый мужской быт, как у его любимого книжного героя Мартина Идена. Для будущего писателя и сценариста это кладезь образов и сюжетов.

Александр Бородянский сценарист, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России «Он жил не в кино, а в обычной нормальной жизни. У него же друзья были не только Бородянский, Мережко, сценарист или режиссер. Он дружил с Михалковым. Высоцкий. Но у него были нормальные простые люди же, понимаете».

С высоких заполярных широт Володарский «обрушился, как он говорил, во ВГИК. На сценарном факультете, куда он посылал свои рассказы, оценили его самобытное творчество. Но талантливого студента едва не отчислили за драки и пьянки. А вскоре с ним заключила контракт Киностудия имени Горького на зависть других. Первый полный метр Володарского военная драма «Белый взрыв с его другом Высоцким в эпизоде.

Виктор Мережко сценарист, драматург, кинорежиссер, народный артист России «Был такой активный и достаточно нетерпимый по отношению к чужому мнению. Он был очень категоричен и резок. Он был, как сказать, по характеру малоудобен для многих. Но был очень талантливый парень».

А следующую картину Алексея Германа «Проверка на дорогах по сценарию Эдуарда Володарского чиновники на долгие годы положили на полку за героизацию предателей родины и жалость к людям, сдавшимся в плен.

Партийное начальство Госкино забракует и еще один их совместный фильм «Мой друг Иван Лапшин. На этот раз за дегероизацию работников милиции и излишний реализм. Зрители увидят эти работы гораздо позже, с началом перестройки.

Советский вестерн «Свой среди чужих... фильм, после которого сценарист Эдуард Володарский стал нарасхват у кинематографистов. Погони, перестрелки, охота за золотом. Остросюжетный боевик, который они написали вместе с Никитой Михалковым, признан киноклассикой.

Писать каждый день этому его учили во ВГИКе. Только так можно не потерять вдохновение. Володарский, пожалуй, был самым продуктивным советским и российским сценаристом и драматургом. По его произведениям созданы более 80 фильмов и сериалов и больше десятка спектаклей.

