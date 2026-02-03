Международный кинофестиваль «Дух огня» объявил конкурсную программу

XXIV Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня" объявил участников конкурсной программы фильмов для детей и юношества "Твое кино".

Всего на фестиваль поступило 630 заявок из 39 стран мира. На международный конкурс было подано 52 заявки, в конкурс короткого метра - 464, в российские дебюты - 83, в программу "Твое кино" - 31 заявка. Среди стран-участниц - Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, США, Турция, Франция и многие другие.

"Такой масштаб подтверждает статус "Духа огня" как одного из ключевых фестивалей дебютного кино в мире, - говорит президент форума Эмир Кустурица. - Именно здесь молодые авторы могут быть замечены и сделать первый шаг в большое кино. Это место, где рождаются новые имена, формируется язык будущего кино и утверждается ценность дебюта как самостоятельного художественного высказывания".

В программу "Твое кино" вошли 7 фильмов из Китая, ЮАР, ОАЭ, России, совместных производств Колумбии и Испании, Венгрии и Нидерландов, Германии, Люксембурга и Австрии. Ожидается разнообразие жанров - от семейных приключений и спортивных драм до исторического фэнтези. Все картины объединяют темы взросления, поиска себя и ценности человеческих связей.

Пресс-служба кинофестиваля "Дух огня"

Среди конкурсных картин такие фильмы, как "Герой для Кобуса" (Bird Boy) из ЮАР - о проблемном подростке Августе, который находит страусиное яйцо и начинает воспитывать необычного друга по имени Кобус. Герой фильма из ОАЭ "Горный мальчик" страдает аутизмом, его не понимают ни в семье, ни в деревне, и он отправляется в путешествие вместе с верным псом. Ироничный взгляд на взросление - в венгерско-нидерландском фильме "Я случайно написала книгу", номинированном на премию European Film Academy Young Audience Award 2026.

В программе также якутская лента "Мои таежные каникулы" - история мальчика, получившего волшебный дар понимать язык животных. Героиня испано-колумбийской картины "Семена" (Semillas) отправляется на поиски мифических семян, которые, по легенде, способны вернуть дождь. К теме идентичности и семейной памяти обращается китайская лента "Золотое лето": девочка, выросшая вдали от исторической родины, впервые приезжает в деревню предков и открывает для себя связь с культурой и корнями.

Также в программе историческое фэнтези совместного производства Германии, Люксембурга и Австрии "Тайный этаж" - история 12-летнего Карли, способного путешествовать во времени на старом лифте. Дополняет программу подборка анимационных фильмов из Кубы.

Состав жюри программы "Твое кино" будет сформирован по итогам конкурса среди самых активных участников Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Фильмы программы будут показаны в Ханты-Мансийске, в Белоярском и Нефтеюганске.

Отец-основатель фестиваля "Дух огня" - легендарный режиссер Сергей Соловьев, который был его бессменным президентом вплоть до своей кончины.

Фестиваль пройдет с 12 по 16 марта.