Фильм Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» вышел в лидеры мирового проката

Режиссер Тимур Бекмамбетов, знаменитый "Ночным дозором", один из первопроходцев screenlife - сравнительно нового стилевого приема, когда в игровую ткань фильма включены съемки камер наблюдения и полицейских дронов, кадры с компьютерных мониторов, а действие происходит в реальном времени на экранах смартфонов и планшетов. У Бекмамбетова именно они занимают все пространство таких успешных фильмов, как "Поиск" или "Профиль".

У зрителя возникает ощущение документальности происходящего, острый эффект нашего присутствия в гуще событий, ведь именно с мониторами и смартфонами мы имеем дело едва ли не круглосуточно. Прием сообщает фильмам особое напряжение, и ничем вроде бы не выдающийся детектив внезапно обретает кассовый успех.

Так произошло с новой картиной Бекмамбетова Mercy ("Милосердие"), у нас получившей название "Казнить нельзя помиловать". Едва появившись на экранах Америки, фильм производства MGM и кинокомпании Бекмамбетова Bazelevs тут же вышел на первое место в прокате, отодвинув успешно стартовавшую третью часть "Аватара". Прием у критиков сдержанный, но публика заинтересовалась этой историей, где герой, если за полтора часа не докажет суду свою невиновность, будет немедленно казнен. Заинтересовалась и необычностью ее подачи.

Героя - адвоката Рейвена (Крис Пратт) обвиняют в убийстве жены Николь (Аннабель Уоллис). Была ссора, потом он напился в баре и очнулся уже в наручниках, ничего не помня. Действие происходит в недалеком будущем, и вместо суда присяжных мэрия Лос-Анджелеса учредила искусственный интеллект в облике женщины милой, но неумолимо строгой - судьи Мэрдок (Ребекка Фергюсон).

Собственно, абрис этого недалекого будущего - самое интересное в сценарии Марко ван Белле. По только что принятому закону штата все личные гаджеты жителей города соединены с правительственным банком данных - "муниципальным облаком", все - как на ладони. Каждый метр города под взглядом камер наблюдения. Пытаясь доказать свою невиновность, ошеломленный Крейвен имеет доступ к "облаку": к записям камер, личным смартфонам граждан, их перепискам и чатам. Он может попросить дать на экран любой эпизод случившегося - многие будут в новинку для него самого. Так что зрителю фильма предстоит увлекательная работа: не только следить за историей, разворачивающейся по всем канонам детектива, но и восхититься возможностями ИИ, и им ужаснуться.

Актеру Крису Пратту ("Стражи Галактики") в главной роли выпала задача почти весь фильм сидеть в полной неподвижности пристегнутым к креслу; из актерского арсенала ему оставлены только мимика и выражение глаз. И Пратт этим скудным набором распоряжается блестяще: его энергичное лицо выражает массу эмоций - от полной растерянности до накала интеллектуальной схватки с ИИ, от трагического отчаяния до азарта собаки, почуявшей дичь. Его лицо - сама по себе захватывающая драма с развитием, кульминацией и апофеозом, увы, к финалу сбитым на лету. И здесь еще одно ноу-хау режиссера, предложившего столь аскетичный и столь результативный прием.

Изобразительный ряд фильма - плоть от плоти уже привычной суеты мониторов, бегущих титров, не всегда внятных образов, случайных ракурсов и обрывочного монтажа. Для кино необычно, но каждый из нас, хотя бы шапочно знакомый с компьютером, здесь как дома. Здесь иной ритм, иная скорость потока информации, много параллельных действий.

При просмотре действа, столь близкого нашей новой реальности, неизбежно возникает масса вопросов. Мы уже знаем, что ИИ, на первый взгляд, свой в доску, услужливый, расторопный и всезнающий, на поверку - жуткий формалист. Позвонив куда-нибудь в авиакассы, мы терпеливо пережидаем все эти "нажмите ноль, нажмите два", заранее зная, что вопроса, который мы хотим задать, в арсенале тамошнего робота нет. Переспросить, развить беседу с автоматом невозможно, спорить - тем более. А тут в фильме милая, даже как бы живая, но электронная мисс Мэрдок, совмещающая в себе функции судьи, присяжных и палача, решает, казнить или миловать человека. На панно искусственный интеллект бесстрастно сменяет сухие цифры процентов доверия к сказанному обвиняемым и его шансов на выживание.

Сколько же при такой системе будет неправосудных приговоров, если вершащие суд лишены простых человеческих чувств! Если за скобки выведены интуиция, эмпатия, способность сомневаться. Само название такой судебной системы - Суд Милосердия - начинает звучать издевательски: приняв роковое решение, она безотлагательно приводит приговор в действие. И нет ни времени, ни возможности его оспорить.

Понимая это, авторы делают уступку зрительским эмоциям и пытаются наделить ИИ способностью изобразить тень сочувствия, колебания, даже готовностью нарушить установленный регламент. И вступают в зону совсем уже мистических, даже в теории невероятных гипотез и малоутешительных выводов типа "Человек или ИИ - все мы совершаем ошибки"..

Назревают в фильме и другие актуальные темы. Скажем, кошмар жизни в условиях тотального наблюдения, отсутствия стен, полной прозрачности мира и отмены приватности. Эти новые условия, быстро входящие в нашу реальность, требуют какой-то авторской оценки и по идее должны влиять на эмоциональный строй фильма. Но авторы, задав интригующие "условия игры", теперь всецело увлечены детективной стороной сюжета, оставляя все это, действительно устрашающее, за скобками и сводя уникальное и тревожное - к банальному и до пародийности предсказуемому экшн.

Немудрено, что, задав фильму высокий накал, они постепенно сузили круг своих интересов, упустив из поля зрения важные обстоятельства, из области фантастики на наших глазах перетекающие в реальный быт.

Действие происходит в 2029-м. Совсем близко…