В Москве состоится премьера военной драмы «Малыш»

Фильм снят при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг.Кино». Режиссером выступил Андрей Симонов, ранее снявший первый в России игровой фильм, посвященный теме специальной военной операции, — «20/22».

© runews24.ru

В основе сюжета — история молодого жителя Донецка, мечтающего о музыкальной карьере, который добровольно отправляется на фронт, чтобы попытаться спасти свою мать из осажденного Мариуполя. Главную роль исполнил актер Глеб Калюжный. После завершения съемок он был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил России.

Прототипом главного героя стал один из самых молодых ополченцев Донецкой народной республики Павел Черток с позывным «Малыш». В 18 лет он ушел добровольцем на фронт, служил в мотострелковом подразделении, участвовал в штурмовых операциях и был трижды ранен. Павел Черток принимал непосредственное участие в создании картины: стал соавтором сценария, консультантом проекта и исполнил одну из второстепенных ролей.

История будущего фильма была впервые представлена в 2024 году на образовательной программе «#СВОёКИНО» Академии творческих индустрий «Меганом», входящей в экосистему проекта «Таврида.АРТ». Презентация кинопроекта прошла на финальном питчинге программы.

Съемки военной драмы проходили в Донецке, Мариуполе и Республике Крым. Часть сцен, включая один из финальных эпизодов, была снята в павильонах контент-студии «Юг.Кино», расположенной на территории арт-кластера «Таврида».

Одним из ключевых музыкальных произведений картины стала композиция «Высота», автором и исполнителем которой является артист лейбла «Таврида.АРТ» Сергей Нихаенко. Песня впервые прозвучала в 2023 году на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ». Композиция носит автобиографический характер: в 2022 году музыкант из Луганской народной республики также ушел добровольцем на фронт.