Стартовали съемки анимационного фильма «Баба Яга против»

Котел перемен: как анимация переосмысливает образ Бабы Яги Российские аниматоры приступили к работе над полнометражным фильмом, где Баба Яга предстаёт не как злодейка из сказок, а как хранительница древних знаний, вынужденная противостоять угрозе, уничтожающей лесную магию. Проект объединяет традиционную русскую символику с современными технологиями трёхмерной графики.

© кадр из мультфильма «Баба Яга против!»

Особенность визуального стиля — сочетание рисованной текстуры и цифровой глубины. Избушка на курьих ножках обретает живую фактуру: кора на брёвнах повторяет узоры хохломы, оконные наличники украшены резьбой по мотивам северной деревянной архитектуры. Сама Баба Яга лишена карикатурной угрозы — её лицо сохраняет морщины мудрости, движения плавны, голос звучит низко и размеренно. Стилизация под образ целительницы из славянского фольклора подчёркнута одеждой из льна и шерсти ручной работы.

Сюжет развивается вокруг конфликта между естественной магией леса и техногенной силой, поглощающей природные территории. Баба Яга не сражается напрямую — она восстанавливает нарушенные связи между стихиями, помогает зверям обрести голос, учит людей слышать язык ветра и воды. Антагонист остаётся невидимым: это не персонаж, а процесс — медленное исчезновение волшебства из мира.

Анимация движения следует за ритмами природы. Полёт ступы имитирует траекторию птицы — без резких ускорений, с плавными поворотами и зависаниями в воздухе. Даже костёр у избушки танцует в такт дыханию леса: языки пламени замедляются, когда наступает тишина, и разгораются при приближении опасности.

Музыкальное сопровождение создают на основе обработки аутентичных записей русского фольклора. Звон кринок, шелест бересты, стук ткацкого станка становятся основой саундтрека. Голоса персонажей озвучивают актёры без налёта театральности — речь звучит так, будто её слышат сквозь шум листвы.

Фильм не стремится к блокбастерному масштабу. Его цель — вернуть зрителю ощущение волшебства как естественной части мира, а не как набора спецэффектов. Баба Яга здесь не монстр для победы. Она напоминание: самые сильные заклинания — те, что помогают расти траве, цвести деревьям и спать спокойно детям под шум дождя за окном.

Производство займёт два года. Релиз запланирован на зимние каникулы 2028 года — время, когда сказки возвращаются в каждый дом с первым снегом.