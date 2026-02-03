Автор «Рожденного туманом» и «Архива Буресвета» уточнил сроки работы над экранизациями

Известный писатель Брендон Сандерсон рассказал, как станет проходить работа над экранизациями его циклов произведений «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета» от Apple.

В первой половине 2026 года автор станет работать над сценарием фильма по «Рождённому туманом», затем Сандерсон будет участвовать в производстве вплоть до выхода ленты в прокат. Только потом он приступит к сериалу по «Архиву Буресвета».

Напомним, у Сандерсона появится полный контроль над созданием адаптации — он выступит сценаристом, продюсером и будет консультировать создателей проектов.

«Космер» представляет собой расширенную литературную вселенную, которая разделена на разные циклы — в том числе «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета». Книги фэнтези-серии выходят с 2005 года.