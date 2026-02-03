Большой трейлер фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном

Кинокомпания A24 представила большой трейлер фильма «Вот это драма!». Премьера мелодрамы со звёздами Голливуда в России состоится уже 16 апреля.

Сюжет картины расскажет о паре, которая переживает кризис незадолго до свадьбы, когда неожиданные откровения разрушают представления одного из них о другом.

Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Зендея («Дюна»). В актёрский состав также вошли Алана Хаим («Битва за битвой»), Мамуду Ати («Элементарно») и Хейли Гейтс («Неогранённые алмазы»). Режиссёром и сценаристом выступил Кристоффер Боргли — создатель фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем.