Рецензия на фильм «Левша»

Колокольников спасает царскую Россию.

В плане концепции «Левша» — примечательный фильм. Царская Россия, в который орудуют хитрые британские шпионы. Герой Юрия Колокольникова, воплотивший харизматичного и гениального изобретателя. Владимир Беседин, снявший классную короткометражку про майора Грома, на посту режиссёра.

С такими вводными реально сложить замечательный блокбастер. А как получилось на деле? Красиво и обаятельно, но слишком уж корпоративно.

«Левша»: главное о фильме

Показы в России стартуют 22 января. Цифровая версия выйдет, вероятно, в марте-апреле.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера Кино».

Замечательно всё, кроме сценария

Конец XIX века, Санкт-Петербург. Россия процветает и готовится к запуску первой электростанции, а императора Александра III любят и уважают. Но вот беда: британцы подсылают агентов и досаждают технологичными девайсами вроде механических блох-шпионов. Кто спасёт страну от предателей и вредных англичан? Молодой офицер в исполнении Фёдора Федотова и гениальный изобретатель Левша, сыгранный Юрием Колокольниковым.

Если разбирать «Левшу» по деталям, то почти каждую хочется хвалить. Визуал? Да просто удивительный. Какие же красивые здесь Петербург, костюмы и графика. Стоит камере взмыть в воздух, как хочется сразу же переехать к Неве. Стоит оператору заглянуть в царский дворец, так он талантливо подметит лепнину, картины и прочую роскошь. Стоит симпатичной девице заглянуть в кадр, так на ней будет шикарный наряд — причём всегда новый.

Герои? Они тоже хороши. Возможно, на бумаге молодой офицер прост: он слишком честный, благородный и однозначный. Вот только Федотов так умело воплотил образ, что персонаж очаровывает. Ну хочется временами взглянуть на уверенного, умного и сильного человека без изъянов! Особенно, если его напарник — хамовитый гений-алкоголик, воплощённый звёздным Колокольниковым.

Из героев сложился приятный дуэт: напарники дополняют друг друга, у них разные подходы, и они эффектно решают проблемы — мордобоем, причудливыми гаджетами и хитростью.

В конце концов, в «Левше» удачный сеттинг. Как вам огромный бронированный жук, который бродит по царскому Питеру и палит ракетами? А забавные механизмы, которые и стопку подадут, и картофель пожарят? Всё это здорово контрастирует с традиционными нарядами, каретами на улицах и статными князьями, что общаются исключительно по имени-отчеству.

Казалось бы, визуал прекрасный, актёры хороши, сеттинг необычный. Вот только с сеанса выходишь с некоей досадой, и причина её — в сценарии. То есть в основе любого фильма, из-за промахов с которой даже «Аватар 3» не называют шедевром.

Вот пример. Все два часа герои гоняются за мастеровитым шпионом. Он носит таинственную маску, использует крутые гаджеты и раз за разом ставит напарников в тупик. Этот персонаж — антагонист большей части фильма. Естественно, к финалу рассчитываешь, что шпион снимет маску и как-нибудь удивит. А он удивляет лишь тем, что сводит арку к неловкому пшику и оставляет зрителя с вопросом: «Что это, чёрт возьми, было?»

Режиссёр Владимир Беседин — человек умный и талантливый. Не поверю, что он развешивал по фильму чеховские ружья лишь затем, чтобы в финале вышвырнуть их в мусорку. Наверняка он знал, как закончить арку удачнее.

Увы, дорогие блокбастеры — это не только режиссёр. Ещё это люди, которые стоят за спиной и приговаривают: «Давай сократим хронометраж, а то фильм больно длинный. Давай что-нибудь упростим, а то выйдет громоздко, и массовый зритель запутается». Проблема в том, что из-за таких нашёптываний и упрощений кино временами теряет эмоцию и человечность. И вообще становится корпоративным и клишированным.

В «Левше» как раз слишком много корпоративных штампов. Тут и обязательный злодейский диалог, и таинственный противник, личность которого вы раскроете почти в завязке, и скверная мотивация, когда подонок желает стране процветания, но извращёнными методами. Я видел подобное столько раз, что к финалу нервно смеялся над очередным клише.

Из «Левши» всё равно получился симпатичный и зрелищный аттракцион. Однако в альтернативной реальности, где кинокомпании переживают не только о форме и не мешают режиссёру, вышло бы гораздо лучше.

«Левша»: стоит ли смотреть?

В «Левше» замечательный визуал, хорошие актёры и необычный сеттинг, где царская Россия сочетается с продвинутыми технологиями. Но как жаль, что к этому великолепию прикрепили шаблонный сценарий, где предатель читается, финал сопровождают сомнительные злодейские монологи, а важные арки оборачиваются пшиком. Так и выходит, что вы оцените многочисленные плюсы, однако после сеанса вряд ли будете в восторге.

Оценка «Левши» — 6,5 из 10

Понравилось

Впечатляющий визуал

Необычный сеттинг

Актёрская игра Федотова и Колокольникова.

Не понравилось