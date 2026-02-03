В Китае покажут российский мультсериал

Три крупные китайские платформы — Tencent Video, Youku и IQIYI — с 5 февраля начнут показ анимационного сериала «Кошечки-Cобачки» медиахолдинга «Цифровое Телевидение». Зрителям в Китае будет доступно 156 серий на каждой из платформ.

Мультфильм рассказывает о семьях кошечек и собачек, каждая из которых владеет «маленьким бизнесом»: ателье, пекарней, фермой, автомастерской и так далее. Это история небольшого городка, где в уютных домиках живут кошечки и собачки. Все они добрые, весёлые, приветливые и трудолюбивые. Главные герои сериала — собачки Викки, Жоржик, Мия, Дэн и кошечки Алиса и Буся. В школе друзья учатся важным правилам жизни, а после уроков встречаются, чтобы поиграть и самостоятельно изучить мир. Они веселятся, устраивают соревнования и праздники и часто попадают в забавные истории. Однако малыши не только играют и озорничают, но и помогают родителям в их семейном деле.