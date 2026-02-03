Netflix поделился новым постером «Бриджертонов» перед продолжением четвёртого сезона
Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый постер исторического сериала «Бриджертоны», посвящённый будущим эпизодам четвёртого сезона.
Как стало известно раньше, четыре финальных эпизода выйдут в один день, их можно будет посмотреть 26 февраля с 11:00 мск.
Четвёртый сезон «Бриджертонов» посвятят второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем будет его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха).
«Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи Бриджертонов и их попытках найти настоящую любовь. Шоу остаётся одним из самых популярных проектов стриминга