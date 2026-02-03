Обзор фильма «Город невест»

По телевизору показали фильм «Город невест». Это 1985 год. В главной роли Олег Павлович Табаков собственной персоной. Он там директор текстильного комбината, на минуточку. Такой серьезный, прогрессивный и, как всегда, прекрасно играет. Но мне почему-то было смешно, будто смотрю самую веселую гайдаевскую комедию. Что бы это значило?

Да, производственная тема, ничего другого. Тогда в СССР это была обязаловка, как поездка на картошку. Ну надо сыграть директора комбината, тем более прогрессивного, а как иначе? Вот такая нагрузка была у замечательных режиссеров и артистов. Другая нагрузка — светлый образ В.И.Ленина. Там тоже было много необычайно веселого. Но мы сейчас о фабриках, заводах, станках и доске почета.

Вот любого могу представить в виде директора. Людмила Марковна Гурченко в фильме «Старые стены» именно такой директор и есть, да еще текстильной фабрики. На самом деле, сыграв это всерьез и надолго, она возродилась, будто Феникс из пепла, зажглась, и после этого уже никто не мог отстранить ее от фантастически любимого дела. После «Старых стен» она стала звездой всесоюзного масштаба.

Или Вера Алентова, светлой памяти. В фильме «Москва слезам не верит» она директор химкомбината. «Я всего три месяца директор». Но ведь добилась же чего хотела, да. В профессиональном плане. В личной жизни, мы помним, было гораздо сложнее.

Или Александр Адабашьян («Пять вечеров»): «Я не тыр-тыр-тыр! Я главный инженер. Подгорского химического комбината. И действительно крупнейшего в Союзе». Вот, несмотря на всю эту странность его персонажа, походку необыкновенную, он там точно главный инженер, спору нет.

А Олег Павлович… Ну знаете, пошел человек на отработку. Вот он никогда не терпел ничего искусственного, фальшивого, приблизительного. Да, мог притвориться, сделать вид, но душа его всегда смеялась в таких случаях. И над собой, конечно, и над этой производственной обязаловкой, безусловно. Вот уж где был простор раскалывать коллег, что в театре на сцене, что на съемочной площадке.

«Гоша, а почему вы не стали учиться дальше? Из вас мог бы стать хороший руководитель». — «А по-твоему, все должны быть руководителями?» — «Нет, не все должны, но все хотят». («Москва слезам не верит»). На самом деле Табаков стал руководителем. И был им по жизни. Вот вам «Табакерка», а вот и целый МХТ после ухода Олега Ефремова. Как? Здесь тоже есть замечательное правило из любимого фильма, в котором он так блистательно сыграл любовника Катерины: «Трудно с тремя. А когда научишься троих организовывать, тогда количество уже не имеет значения». Просто Табаков, да, был директором, но директором творческим. Строгим, но никогда не скучным, а обязаловку терпеть не мог. Так что это другое, как у нас говорят. Совсем другое.