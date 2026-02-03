Вышел трейлер фильма «В мгновение ока»

Создатели научно-фантастической драмы «В мгновение ока» представили трейлер своего проекта. Лента выйдет 27 февраля в онлайн-кинотеатре Hulu.

Сюжет фильма переплетёт три временные линии: одна история будет происходить 45 тыс. лет назад, вторая — в настоящем, а последняя развернётся в XXIII веке.

Режиссёром «В мгновение ока» выступает Эндрю Стэнтон, работавший над рядом известных мультфильмов: среди них «Корпорация монстров», «ВАЛЛ-И», «В поисках Немо», «Головоломка», « Рататуй» и «Вверх!». Он также принимал участие в создании сериалов «Очень странные дела» и «Задача трёх тел».