Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в фильме «Это удовольствие»

Крис Пайн и Джессика Честейн сыграют сыграют главные роли в фильме «Это удовольствие» (This Is Pleasure), основанном на повести Мэри Гейтскилл 2019 года, посвященной движению #MeToo. Как сообщает Variety, режиссёрами выступит супружеская пара Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини («Американское великолепие», «Флейшман в беде»), сценарий написала Нина Рейн («Любовницы»).

В центре сюжета женщина по имени Марго (Честейн). Когда обвинения в неправомерном поведении разрушают карьеру ее ближайшего друга, обаятельного издателя Куина (Пайн), Марго должна решить, что положит конец их долгой и бурной дружбе: верность, прощение или правда.