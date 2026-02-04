Инсайдер: «Кот в сапогах 3» находится в работе

По словам инсайдер Даниэля Рихтмана, в работу запустили третью часть «Кота в сапогах». Само собой, официально о создании мультфильма пока не объявляли.

О чём конкретно будет триквел и когда его планируют выпустить, неизвестно. Вторая часть с подзаголовком «Последнее желание» вышла в 2022 году и рассказывала, как Кот потратил все свои девять кошачьих жизней и остался с последней. Герой отправляется в путешествие, чтобы найти смысл жизни.

Мультфильм получил номинацию на 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», а также был номинирован на премии «Золотой глобус», «Выбор критиков» и «BAFTA».