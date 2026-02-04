Мерил Стрип исполнит главную роль в байопике о легендарной певице

Знаменитая американская актриса Мерил Стрип получила главную роль в биографическом фильме, посвящённом жизни и творчеству певицы Джони Митчелл. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

© Super.ru

Режиссёром картины выступит Кэмерон Кроу — автор известных фильмов «Почти знаменит» и «Ванильное небо». По имеющейся информации, роли молодой Митчелл могут достаться Ане Тейлор‑Джой или Аманде Сейфрид.

По замыслу режиссёра, картина позволит взглянуть на жизнь Джони Митчелл её собственными глазами.

«Это жизнь Джони, показанная не через чью‑то призму. Она будет показана через её призму», — подчёркивал Кроу.

Джони Митчелл — выдающаяся певица и автор песен, удостоенная 11 премий «Грэмми». С 1997 года она входит в Зал славы рок‑н‑ролла. Многие критики признают её одним из наиболее значимых авторов песен в истории музыки и, возможно, самой влиятельной женщиной‑музыкантом последней четверти XX века.

Её композиции включали в свой репертуар такие звёзды, как Джуди Коллинз и Фрэнк Синатра. Митчелл долгое время поддерживала творческое сотрудничество с Бобом Диланом. За свою карьеру она выпустила 19 студийных альбомов. В ноябре 2025 года певица отметила 82‑й день рождения.