Вышли первые кадры чёрной комедии Outcome с Киану Ривзом и Кэмерон Диас

Чемпионат.com

Apple TV поделилась первыми кадрами чёрной комедии Outcome с Киану Ривзом и Кэмерон Диас в главных ролях. На них можно увидеть персонажей актёров, а также других героев.

Опубликованы дебютные кадры черной комедии Outcome с Киану Ривзом
Дебютные кадры Outcome

В центре сюжета актёр Риф Хоук, который оказывается жертвой шантажа. Некто заполучает видео, которое может сломать Рифу жизнь и всю карьеру. Герой не желает этого допустить, поэтому он хочет найти шантажиста.

В Outcome также снялись Мэтт Бомер, Ивэн Шафран, Мартин Скорсезе и Джона Хилл. Последний выступил режиссёром, автором сценария и актёром своей же ленты.

Премьера чёрной комедии состоится 10 апреля на Apple TV.