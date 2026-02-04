Эксперт рассказал о причинах роста цен на билеты в кинотеатрах

Рост цен на билеты в кинотеатрах связан прежде всего с технологическим развитием отрасли, а не с желанием операторов увеличить прибыль. Таким мнением в беседе с ТАСС генеральный директор объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей Васясин.

"Помимо инфляции, открываются более технологичные залы, возвращаются технологичные показы, строятся новые кинотеатры. Все это напрямую влияет на себестоимость", - сказал Васясин, отметив, что оборудование и комплектующие после ухода зарубежных производителей подорожали в несколько раз и в России не производятся.

По словам Васясина, рост стоимости билетов часто становится предметом популистских дискуссий, при этом зритель сам выбирает формат просмотра. "Это как летать эконом- или бизнес-классом: есть стандартные залы, а есть премиальные форматы с расширенным сервисом. Цена зависит от уровня комфорта и технологий", - добавил он.