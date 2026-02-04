Почему «Фоллаут» называют лучшим современным сериалом по видеоиграм

На Amazon Prime Video вышел финал второго сезона «Фоллаута». Сериал о выживающем после апокалипсиса человечестве уже собрал столько позитивных и восторженных реакций, что, кажется, может считаться самой успешной экранизацией видеоигры в истории, по каким-то параметрам обогнав даже суперхит HBO «Одни из нас». О том, что именно сделало «Фоллаут» великим, рассуждает материал «Ленты.ру».

Война, как водится, никогда не меняется, и Люси МакЛин (Элла Пернелл) из Убежища 33, отправившейся по радиоактивным Пустошам в погоню за своим отцом Хэнком (Кайл Маклахлен), в этом предстоит убедиться на собственной шкуре. Например, попав в плен к Легиону, банде косплееров Римской империи, раздираемой изнутри междоусобной войной за власть и ненавистью к женщинам. Благо, у молодой идеалистки, считающей, что даже самому отпетому бродяге следует протянуть руку помощи, есть и свой демон-хранитель — двухсотлетний Гуль (Уолтон Гоггинс). Беспринципный охотник за головами и сам жаждет добраться до Хэнка, поскольку тот держит в заложниках его жену и дочь, оказавшихся в криокамере перед началом ядерной войны. Неочевидный дуэт следует в Нью-Вегас, один из немногих уцелевших на развалинах цивилизации оплот человечества.

Тем временем в Убежищах назревает большой кризис. В 33-м ломается система очистки воды, а разрастающаяся борьба за ресурсы приводит к усилению движений вроде «группы поддержки потомков инбридинга». Смотрительница соседнего 32-го бункера Стефани (Аннабель О’Хейган) напрочь отказывается помогать, слишком занятая плетением собственной сети интриг. Впрочем, ее положение тоже оказывается под угрозой, когда Чет (Дейв Реджистер) обнаруживает у возлюбленной ужасающий секрет — наличие канадского гражданства.

Что ж, давно пора признать: экранизации видеоигр приносят стримингам практически гарантированный успех. Прошли времена, когда сыну Дэвида Боуи Дункану Джонсу едва-едва удавалось отбить кассу размашистого эпического «Варкрафта». В эпоху онлайн-кинотеатров даже не снискавшие особой популярности адаптации игр Halo и Resident Evil генерировали аномальные объемы инфошума. Ну а первые сезоны «Одних из нас» и «Ведьмака» (добрая часть фанбазы которого тоже состояла из геймеров) стали безоговорочными хитами HBO и Netflix.

Оригинальное название: Fallout

Шоураннеры: Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер

Страна: США

Жанр: боевик, фантастика, криминал, драма

Производство: Amazon

Дата премьеры первого сезона: 11 апреля 2024 года

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1

Рейтинг IMDb: 8,5

Вот и увидевший свет весной 2024-го «Фоллаут» оказался самым популярным сериалом Amazon со времен «Колец всевластья», получив вдобавок 17 номинаций на премию «Эмми». Второй сезон, в отличие от продолжений тех же «Одних из нас» и «Ведьмака», кажется, ухитрился сохранить любовь зрителей — его рейтинг на киноагрегаторе Rotten Tomatoes держится на отметке в 96 процентов. Оценки профессиональных критиков — еще более щедрые. Исходя из всех этих цифр, уже сейчас можно допустить, что франшиза «Фоллаут» — одна из самых успешных экранизаций видеоигр на сегодня.

В Amazon в успех собственного детища изначально верили, вероятно, не так уж неистово — первый сезон постапокалиптического сериала вышел полностью в один день. Так платформы зачастую поступают с нишевыми проектами, от которых не ждут массового ажиотажа. В обратном случае релиз растягивают на месяцы, постепенно привлекая новых подписчиков. Даже Netflix, изначально позиционировавшийся как сервис для запойного просмотра, стал разбивать на части самые ожидаемые сериалы вроде финала «Очень странных дел» или возвращения «Бриджертонов». Новый «Фоллаут» выходил уже еженедельно — с середины декабря и до начала февраля — и его уже продлили на третий сезон.

Что же сделало эту постапокалиптику — помимо ее невероятно большой и активной фанбазы — такой великой? Уж точно не тривиальный сюжет — путешествие двух героев-антиподов по развалинам Америки не выделяется ни оригинальностью, ни последовательностью. Безусловно, главным козырем «Фоллаута» стал Уолтер Гоггинс, который даже в жуткой силиконовой маске умудряется придавать действию настоящий драматизм. Актер некогда совершил рывок из эпизодических ролей на первый план благодаря Квентину Тарантино, который сначала взял его на маленькую роль в «Джанго освобожденном», а затем сделал звездой «Омерзительной восьмерки». С тех пор Гоггинс успел сыграть злодеев в «Человеке-муравье и осе», «Последних днях Птолемея Грея» и «Я — Дева», а также запомниться яркой ролью в третьем «Белом лотосе». Ветеран малого экрана, он перетягивает на себя внимание в каждой сцене — Элле Пернелл остается лишь роль напарницы и комедийные па в дуэте с Маклахленом. Только вот и помимо этого трио персонажей и сюжетных линий в «Фоллауте» предостаточно.

Вспомним также о Максимусе (Аарон Мотен) и его Братстве стали, о еще одном ребенке Хэнка Маклина Норме (Мойзес Ариас) и его команде отмороженных менеджеров Vault-Tec. Не забудем и развернутые флэшбэки в предвоенные времена, когда Гуль еще не потерял свое лицо. Добавим сюда уйму приглашенных звезд от Маколея Калкина до Рона Перлмана (голос которого в играх озвучивает культовую фразу про войну). Из-за такого пестрого многообразия «Фоллаут» напоминает «Монти Пайтон» — благо, дух легендарного британского скетч-шоу прекрасно ложится на антураж постапокалиптического безумия из видеоигр. Ну а пиетет шоураннеров к последнему — еще одна из основных причин успеха сериала.

Дело в том, что оба сезона «Фоллаута» воспроизводят атмосферу видеоигр чуть ли не побуквенно. Оригинальная вселенная, созданная в конце 1990-х геймдизайнерами Тимом Кейном и Леонардом Боярским, уже была вещью в себе, но вторая часть сериала берет за основу также Fallout: New Vegas, признанный многими фанатами лучшей игрой франшизы. И позаимствовала не только антураж. Идеи геймдизайнеров — как художественные, так и сценарные, то есть гэги, эскизы, персонажи и отголоски целых сюжетных линий — перекочевали в сериал практически без изменений. И, что возмутительно, без указания авторства; ведущий сценарист New Vegas Джон Гонсалес в интервью даже сравнивал ситуацию с комиксами и супергеройскими боевиками.

Впрочем, для поклонников франшизы ценность сериала кроется еще и в том, что он не только заимствует эстетику видеоигр, но также переносит на сюжетные рельсы их механику. Помочь встречному и попасть в засаду, попытаться решить конфликт беседой и провалиться, ворваться в толпу врагов и палить изо всех орудий, набить чужим барахлом сумку в лавке и глупо попасться — все это не просто (с первого взгляда абсолютно случайные) сцены из сериала, но воспроизведение игрового опыта. Конечно, с точки зрения драматургии все это выглядит абсолютно несерьезно. Но и сам Fallout — исторически вещь не самая причесанная. А в другую аудиторию, кроме геймерской, создатели сериала едва ли целятся.

