Появились кадры из четвертого эпизода «Рыцаря Семи Королевств»

Компания HBO опубликовала кадры из четвёртого эпизода «Рыцаря Семи Королевств» — новой картины по вселенной «Игры престолов». На них можно увидеть главных героев Дункана и Эгга после важного сюжетного поворота, а также второстепенных героев проекта.

© HBO

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Следующий эпизод можно будет посмотреть чуть раньше, 7 февраля, а всего в первый сезон войдёт шесть серий.