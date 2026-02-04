Известно расписание выхода второго сезона сериала «Рай»

Расписание выхода второго сезона сериала «Рай»
Уже 23 февраля состоится премьера второго сезона сериала «Рай». События продолжения развернутся сразу после финала первого сезона. Сотрудник службы безопасности президента США Ксавье Коллинз выбирается на поверхность Земли в поисках своей жены. Тем временем в подземном городе раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.
Во второй сезон снова войдёт восемь эпизодов — три серии покажут в день выхода, а остальные будут выходить по понедельникам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 30 марта.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 23 февраля
- 2-я серия 23 февраля
- 3-я серия 23 февраля
- 4-я серия 2 марта
- 5-я серия 9 марта
- 6-я серия 16 марта
- 7-я серия 23 марта
- 8-я серия 30 марта