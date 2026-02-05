«Мечты под огнем»: «Ленфильм» снимает фильм об актерах Мариуполя

Киностудия «Ленфильм» приступила к съемкам документальной ленты о молодых актерах из Мариуполя. Картина, рабочее название которой – «Мечты под огнем», расскажет не о политике, а о личных судьбах тех, чьи мечты о сцене столкнулись с реалиями войны. Федорова сознательно выбрала этот сценарий, поставив условие, что в центре внимания окажутся человеческие истории, а не военно-политический контекст.

© РИА "ФедералПресс"

«Нам захотелось сделать вдохновляющий фильм, после просмотра которого люди вспомнят, что даже после самой страшной грозы на небо обязательно взойдет солнце», – поделилась исполнительный продюсер Василина Федорова, передает газета «Петербургский дневник».

Режиссер Андрей Соколов отметил, что картина снимается как живое повествование, без жесткого сценария. В фокусе – судьбы молодежи, связанные с Мариупольским драматическим театром, разрушенным в 2022 году и восстановленным в 2025-м. В фильме примут участие студенты РГИСИ, мечтавшие о сцене этого театра.

По словам Соколова, создатели намеренно избегают сухих исторических справок. Даже история театра будет рассказана через личные воспоминания героев, среди которых – заслуженная артистка РФ Дарья Юргенс, чьи родители служили в Мариупольском театре.