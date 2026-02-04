«Медленное кино» под угрозой: студенты киношкол с трудом досматривают фильмы

Профессора ведущих американских вузов, включая Университет Южной Калифорнии, сообщили о снижении концентрации внимания у студентов. Будущие кинематографисты всё реже досматривают полнометражные картины до финальных титров.

В Университете Висконсина зафиксировали, что только 20% учащихся досматривают рекомендованные ленты до конца. Исследователи связывают это с привычкой к потреблению короткого контента в соцсетях. В аудиториях студенты часто отвлекаются на смартфоны прямо во время показов.

Профессор USC Акира Мидзута Липпит сравнил привычку студентов проверять гаджеты с физической зависимостью:

Чем дольше они не проверяют телефон, тем больше начинают ёрзать. В итоге они сдаются и достают устройство прямо во время показа.

Ранее актёр Мэтт Дэймон заявлял, что стриминговые сервисы уже подстраиваются под низкую концентрацию зрителей. По его словам, платформы просят сценаристов повторять важные детали сюжета по несколько раз для тех, кто отвлекается на мобильные устройства во время просмотра. Из-за проблем с вниманием некоторые вузы США уже начали вводить курсы по обучению концентрации при просмотре «медленного кино».