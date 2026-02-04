Какие российские сериалы стали лучшими на этой неделе

Сериал "Трешка": на телеканале СТС - со 2 февраля в 19:00, а также в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" - с 4 февраля

Премьера сериала "Трешка", в котором три семьи делят трехкомнатную квартиру в начале нулевых - и на телеканале СТС, и с разницей в два дня - в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.

По сюжету трешку в Воронеже делят: сотрудница химзавода Даша, ее дочь Таня, начальник Даши Рома, который хочет на ней жениться, ее сестра Лена с мужем Серегой и детьми, а также родители Лены и Даши. Проблем добавляет отец Тани, который решает вернуться в семью. Итого - девять человек и ноль личного пространства. Им приходится учиться жить бок о бок, несмотря на разные характеры, мечты и амбиции.

В комедийном сериале сыграли: Юлия Александрова, Алла Михеева, Михаил Трухин, Олеся Железняк, Николай Наумов, Дмитрий Лысенков, Илья Лыков и Людмила Юлова. В роли рассказчика истории - Игорь Верник. Над проектом работали создатели "Бати" и "Восьмидесятых".

"Мы рассказываем ламповую историю про начало века, время, которое у меня ассоциируется с тридцатилетием, когда я был моложе, энергичнее и безбашеннее. Мне знакома ситуация в сериале, ведь вся юность прошла в питерской коммуналке. По сути, у героев тоже коммуналка, только в ней все родные люди", - говорит Михаил Трухин.

Для актрисы и телеведущей Аллы Михеевой роль Лены стала первой главной в комедийном сериале.

"Очень благодарна всем за поддержку, особенно моим партнерам, которые помогали справиться с волнением и подсказывали, - признается она. - У нас с Юлей Александровой сложилась особенная сестринская химия. Обожала сцены, когда друг над другом подшучивали. Это напоминало отношения с моей старшей сестрой: мы и сейчас можем дразнить друг друга и ссориться, как в детстве, но при этом с любовью".

Экранная мама Михеевой - Олеся Железняк - тоже нашла сходство со своей жизнью. "У нас была четырехкомнатная квартира, я росла с двумя старшими сестрами, которые потом вышли замуж, но остались с нами. При этом в гости постоянно приезжали родственники, и это всегда было в радость, никому не мешало. Сама бы не отказалась в будущем жить с детьми и их семьями", - делилась актриса.

В сериале героев объединяет и работа на заводе, роль которого "исполнил" 130-летний "Москабель", а главное место действий - трехкомнатную квартиру - построили в павильоне и наполнили реквизитом разных эпох, включая 70-е, 80-е, 90-е и 2000-е.

Сериал "Встать на ноги", с 5 февраля в онлайн-кинотеатре Okko

После 20 лет тюрьмы бывший уголовник по прозвищу Старый выходит на свободу. Когда-то на суде он взял всю вину на себя - и за себя, и за друга. Этот самый друг, Рахим, за это время стал уважаемым бизнесменом и давно забыл о человеке, которому обязан жизнью. План у Старого простой: забрать свою долю, съездить на море - а там как получится. В тюрьму он всегда успеет. Он не герой. Он просто хочет исчезнуть - но уже с деньгами.

Но все летит к чертям. Рахим тянет резину, а сверху еще один сюрприз: у Старого есть взрослая дочь - Оля. Передвигается она на коляске. По решению полиции они теперь живут вместе. А наблюдать за этим будет строгая, но симпатичная участковая. Пока Старый упрямо "чинит" жизнь дочки, становится ясно: помощь нужна не ей - ему. Ему нужно, чтобы его простили. Чтобы приняли. Чтобы кто-то наконец сказал: ты еще человек, ты все еще можешь встать на ноги.

Роли в сериале исполнили Гоша Куценко, Мила Ершова, Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Святослав Рогожан, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич, Давид Сократян и другие.

Первые эпизоды сериала "Встать на ноги" были представлены на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", где авторам были вручены призы "Самый ожидаемый сериал" и "Главный герой сезона" (Гоша Куценко).

Сценаристом и шоураннером лирической комедии "Встать на ноги" с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях стал шоураннер "Волшебного участка" Александр Носков в соавторстве с Полиной Шаталовой. Режиссер нового драмеди - Павел Тимофеев, работавший ранее над вторым сезоном постапокалиптического триллера Okko "Выжившие". Оператор-постановщик сериала - Иван Бурлаков ("Салют-7", "Закон каменных джунглей", "Год культуры").