Кинокритик сравнил Спилберга с великими спортсменами

Успехи Стивена Спилберга доказывают, что он уникальный гений, которого можно сравнить с великими спортсменами, заявил НСН Жан Просянов.

Голливудский режиссер Стивен Спилберг добился невероятного успеха, но его величие определяется совсем не наградами, рассказал российский продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов в беседе с НСН.

Американский режиссер Стивен Спилберг вошел в так называемый список EGOT, объединив обладателей четырех ключевых премий в индустрии развлечений — «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Об этом 1 февраля сообщил журнал The Hollywood Reporter. Просянов подчеркнул, что сам режиссер вряд ли придает большое значение этому факту.

«Это синтетическая история, потому что нет такого приза, скорее как арифметическое размышление. Это как собрать все титулы “Большого шлема” в теннисе за сезон или как выиграть одновременно Чемпионат мира и Лигу чемпионов в футболе. Спилберг — это синоним человека, который соединяет в себе всю индустрию развлечений: кинематограф, музыка, компьютерная графика, игры. Он просто великий человек, и это здорово. Не думаю, что ему самому от этого как-то теплее», — подчеркнул он.

Просянов добавил, как именно режиссер повлиял на музыкальную индустрию.