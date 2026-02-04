Рецензия на второй сезон сериала «Фоллаут»

И чем закончились текущие серии.

«Фоллаут» — удивительный сериал. В 2024-м многие отправили его на вершину персональных топов и влюбились в персонажей. Однако в следующем году запускали пересказ событий, чтобы вспомнить: а что там вообще происходило? Потому что «Фоллаут» не цеплял впечатляющим сюжетом и не метил на место в истории. Зато это был эталонный аттракцион, который весь сезон задорно швырял тебя по сторонам — заливал кровью и удивлял драмой, погружал в безумие и изредка показывал пронзительную человечность. Неудивительно, что зритель мог забыть весь путь, но держал в уме главное – было до чёртиков весело.

В продолжении подход не поменялся. Перед нами по-прежнему непритязательное роуд-муви, где герои бредут к цели и встречают одну изумительную проблему за другой. Возможно, к началу третьего сезона мы снова забудем многое и запустим рекапы. Мешает ли это любить «Фоллаут»? Ни капли.

Второй сезон «Фоллаут»: информация о сериале

Название: «Фоллаут» (Fallout).

«Фоллаут» (Fallout). Режиссёры: Джонатан Нолан, Клер Килнер, Фред Туа.

Джонатан Нолан, Клер Килнер, Фред Туа. Актёры: Аарон Мотен, Мойзес Ариас, Элла Пернелл и другие.

Аарон Мотен, Мойзес Ариас, Элла Пернелл и другие. Дата выхода: 17 декабря 2024 года.

17 декабря 2024 года. Сколько серий: восемь эпизодов (второй сезон).

восемь эпизодов (второй сезон). Жанр: фантастика, боевик, драма.

фантастика, боевик, драма. Страна: США.

Второй сезон «Фоллаута»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на Prime Video. Официальной русской озвучки нет, но в Сети есть неофициальный дубляж от разных студий.

«Фоллаут» не изменился — и это хорошо

Историю второго сезона легко уместить в один абзац. Гуль и Люси бредут в Вегас, чтобы по разным причинам найти свои семьи. Тем временем Максимус смотрит на товарищей из Братства Стали и гадает: это отбитые идиоты или надежда мира? Естественно, где-то на фоне Гуль погружается во флешбэки и разбирается, как вообще погиб мир.

Нечто важное для сюжета происходит редко и в теории вписывается в хронометраж одного эпизода. Капля любопытных интриг из «Волт-Тека», противоречивые эксперименты отца Люси по спасению мира, внушительный конфликт в Пустоши. Всё это интересно, но занимает крохи хронометража. Потому что сердце «Фоллаута» — само приключение, где каждый филлер полон веселья.

Эпизоды зачастую построены по формуле «герои зашли не туда, встряли в дикую неприятность и теперь выживают». Например, спасли несчастную девицу и вместо благодарности оказались прибиты к кресту. Причём в лагере неадекватов, что носят наряды Римской империи!

Важна ли эта арка для основного сюжета? Нет, у неё минимальная значимость, и дальше легионеры фигурируют в основном на фоне. Вот только для причудливых воителей написан классный второстепенный квест — с жестокостью, гражданской войной, выборами нового правителя и Маколеем Калкиным в важной роли. Это столь интересно, что филлерность вообще не смущает. Да и бог с ней, дайте ещё.

Все подобные арки — парк аттракционов, где постановщик жонглирует эмоциями. Вот необузданный драйв, когда одурманенная Люси лихо расстреливает врагов. Вот драма и моральная дилемма, где поехавший вояка наводит пушку на детей. Вот комедия, где неуклюжий бедолага притворяется маститым бойцом в силовой броне. А вот ужасающая трагедия, в которой корпораты приговаривают миллионы невинных к смерти.

Эти эмоции отменно скомбинированны, дополняют друг друга и подводят к удивительной мысли: ты никогда не знаешь, чего ждать от «Фоллаута». Сейчас герои напоминают лучших друзей, а мгновение спустя предают и бьются насмерть. Или же облегчённо выдыхают после побега от когтей смерти, а теперь уже насажены на столб и истекают кровью. Пожалуй, именно в этой динамике, что начинается в завязке стартового эпизода и заканчивается в конце финального, и есть главная сила сериала.

Персонажи тоже по-прежнему хороши. Казалось бы, они не особо развиваются и проходят тот же путь, что и в первом сезоне. Тогда взгляд Люси уже превратился из наивного в ожесточённый, а она снова проходит путь от ребёнка Убежища до порождения Пустоши — и лишь к седьмому эпизоду после очередного убийства говорит: «Уже и не знаю, кто я».

Однако за Люси всё ещё приятно наблюдать. Она подсаживается на дурманящие вещества, неадекватно себя ведёт, принимает спорные решения и всё равно умиляет добрым сердцем. При этом девица классно контрастирует с главной звездой сериала — Гулем Купером. Он остался таким же саркастичным, надломленным и попросту великолепным. Его реплики, взгляды и экшен-сцены не бывают проходными. В них всегда есть извращённая сила, характерное для апокалипсиса безумие, меланхоличная решимость. Поэтому только ради дуэта Люси и Гуля «Фоллаут» стоит смотреть.

В шоу найдутся минусы. Арка Норма Маклина скучнее остальных, у Максимуса одно интересное действие чередуется с одним унылым, к логике корпоратов и прочих больших шишек есть вопросы. Но при этом «Фоллаут» никогда не теряет свой нерв — с динамикой, безумием, комбинированием жестокости и человечности. Именно это делает экранизацию одним из самых весёлых сериалов современности.

Когда выйдет третий сезон?

Amazon уже анонсировала третий сезон «Фоллаута». Исполнительный продюсер Джонатан Нолан говорит, что съёмки начнутся летом 2026-го — при условии, что на подготовительном этапе (написание сценария, составление графика съёмок и прочее) не будет заминок.

Съёмки второго сезона заняли полгода. Если темп сохранят, то продолжение выйдет в конце 2027 года.

Второй сезон «Фоллаута»: стоит ли смотреть?

Да! Это замечательный сериал, который понравится как фанатам Fallout, так и новичкам. Он бывает драматичным и брутальным, комичным и до мурашек бесчеловечным, самостоятельным и опирающимся на отсылки. Поэтому смотреть «Фоллаут» весело с первой и до последней минуты.

Оценка второго сезона «Фоллаута» — 8,5 из 10

Понравилось

Изумительные персонажи.

Даже филлерные арки захватывают.

В сериале есть всё — безумие, комедия и драма.

Не понравилось