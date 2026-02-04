В Москве состоялась премьера фильма «Тайна адмирала Ушакова»

В Москве состоялся премьерный показ художественного фильма "Тайна адмирала Ушакова". Лента была снята кинокомпанией "Аллюр-фильм" при участии компании "Солар" на средства Президентского фонда культурных инициатив и при поддержке главы РМ Артема Здунова. Съемки картины проходили в Ярославской области, где родился непобедимый флотоводец, и в Темниковском районе Мордовии, где он провел последние годы своей жизни.

Напомним, что в августе текущего года Мордовия и весь православный мир будут отмечать 25-летие канонизации Федора Ушакова – именно на мордовской земле он впервые был прославлен в лике святого праведного воина. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла премьера фильма состоялась в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя. Как известно, Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал особую роль непобедимого адмирала в истории нашего государства.

На премьеру были приглашены почетные гости - представители Администрации Президента, Правительства РФ, Мордовского землячества в Москве и мордовской диаспоры из разных регионов страны. Премьера прошла с успехом - зал аплодировал стоя.

Гендиректор и продюсер кинокомпании Алла Каргина поблагодарила за поддержку руководство ПФКИ и главу Мордовии, отметив, что без них фильма бы не получилось.

- Я рад, что этот проект состоялся, - подчеркнул начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. - В ПФКИ все проекты доводятся до конца. Но фильм о святом, о великом военачальнике адмирале Федоре Федоровиче Ушакове - это особая ответственность!

Актер Станислав Дужников и глава РМ Артем Здунов

- Очень приятно, что наш святой праведный воин, покровитель Военно-морского флота России Федор Ушаков объединил нас здесь, в храме Христа Спасителя, - отметил Артем Здунов, приветствуя участников премьерного просмотра. - С 50-х годов прошлого века не было полнометражного художественного фильма про адмирала. Мы это сделали. Большое спасибо за поддержку Администрации Президента. Я докладывал главе государства о том, что мы снимаем фильм. И делаем это прежде всего для молодежи. Мы должны рассказывать про наших героев, чтобы все мы помнили слова великого адмирала: "Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся ко славе России".

По словам митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, показ фильма в святом месте - храме Христа Спасителя – глубоко символичен:

"Этот рассказ сейчас, как никогда, актуален, ведь вокруг нашего Отечества вновь сгущаются тучи. Вера в Бога и любовь к Отечеству - фундамент для нас и нашей молодежи".

А исполнитель главной роли Юрий Беляев рассказал, как владыка Зиновий подарил ему книгу о Федоре Ушакове: "Теперь я точно знал, что хочу донести до зрителя. В Мордовии есть силы, желание, стремление к тому, что называется культурой".

- Съемки фильма стартовали как раз тогда, когда начиналась специальная операция, и это было очень вовремя, - подчеркнул руководитель фракции в Госдуме РФ Владимир Васильев и пожелал Артему Здунову дальнейших успехов.

Всероссийский прокат художественного фильма "Тайна адмирала Ушакова" стартует пятого февраля.